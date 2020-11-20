Ереван, , 14:53 — REGNUM Участников протестной акции, собравшихся около здания парламента Армении в Ереване и требующих отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, начали задерживать полицейские. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что манифестанты собрались неподалеку от здания парламента и администрации президента Армении.

Также отмечается, что в данный момент часть проспекта Маршала Баграмяна перекрыта остановившимися автомобилями и властями сюда пригнана машина-эвакуатор. Кроме того, перекрыт ещё ряд центральных улиц столицы Армении, полиция начала задерживать участников протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидера оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян заявил, что граждане Армении не должны соглашаться на должности, которые им предлагает премьер-министр Никол Пашинян.