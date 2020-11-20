Архангельск, , 14:42 — REGNUM В Архангельске после инцидента с обрушением потолка в школе проведут проверки всех образовательных учреждений, где ведется ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

По данным мэрии, в результате ЧП пострадали двое подростков — у девочки небольшая царапина, у мальчика диагностирован незначительный ушиб.

«Необходимо в кратчайшие сроки провести проверку во всех образовательных учреждениях, где сейчас ведутся ремонты. Не всегда удается выполнить работы в летние месяцы, и важно закончить начатое, даже если образовательный процесс уже начался. Но все должно быть организовано с жестким соблюдением требований безопасности», — подчеркнул заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев.

Школа №22 одна из самых старых школ в городе — 1936 года постройки. Сейчас в образовательном учреждении проводится капитальный ремонт крыши.

«Возможно, причиной обрушения части подвесного потолка на четвертом этаже здания стали ремонтные работы крыши, которые выполняются в настоящее время. Мы видим, что отсыревший кусок штукатурки отпал и повредил подвесной потолок, который обрушился во время учебного процесса. Сейчас этаж закрыт до проведения всех экспертиз, учебный процесс с первого по третий этаж, по мнению экспертов, проводить безопасно», — отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.