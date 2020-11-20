Самара, , 14:03 — REGNUM Двое мужчин погибли в результате пожара в частном доме в Самарской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 20 ноября спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме в м.р. Хворостянский, н.п. Новотулка. По тревоге были подняты 13 огнеборцев на пяти единицах техники.

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения к месту вызова установлено, что происходило горение частного дома.

Сообщается, что во время борьбы с огнем пожарные обнаружили тела двух мужчин. В настоящее их личности устанавливаются.

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