Белгород, , 14:01 — REGNUM Мебельный склад загорелся 20 ноября в городе Старый Оскол Белгородской области. Площадь пожара составила 300 кв. м, погибших и пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в складе неготовой продукции на проспекте Комсомольский поступило спасателям в 12:09. На место ЧП выехали расчёты четырёх пожарных частей. В 13:25 пожар полностью ликвидировали, площадь возгорания составила 300 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В тушении огня принимали участие 19 человек и семь единиц техники.