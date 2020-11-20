Вологда, 20 ноября 2020, 13:36 — REGNUM Причины взрыва в котельной Вологде выяснит спецкомиссия, которая начнет работу сегодня, 20 ноября. Предположительно, произошел взрыв водогрейного котла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в котельной на территории ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» сегодня около девяти часов утра. Обрушилась дымоотводящая труба котельной, которая задействована для обеспечения теплом одного из микрорайонов Вологды. На момент ЧП в котельной находились 19 человек. никто не пострадал.