Вологда, , 13:36 — REGNUM Причины взрыва в котельной Вологде выяснит спецкомиссия, которая начнет работу сегодня, 20 ноября. Предположительно, произошел взрыв водогрейного котла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

«Скорее всего, произошел взрыв газа, так как был слышен хлопок. Произошло разрушение обмуровки водогрейного котла, строительных конструкций здания котельной и дымовой трубы. Как в любой мощной котельной, у нас предусмотрен резерв: сегодня будем запускать вторую очередь котельной, которая полностью обеспечит потребность в тепле объектов города. За это время мы сможем восстановить разрушенную часть», — сообщил директор ООО «Западная котельная» Максим Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в котельной на территории ЗАО «Вологодский подшипниковый завод» сегодня около девяти часов утра. Обрушилась дымоотводящая труба котельной, которая задействована для обеспечения теплом одного из микрорайонов Вологды. На момент ЧП в котельной находились 19 человек. никто не пострадал.