Касимов, Рязанская область, 20 ноября 2020, 13:27 — REGNUM Объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых» загорелся в ночь на 20 ноября в городе Касимов Рязанской области. Из-за пожара из близлежащих домов эвакуировали жителей, одна семья размещена в гостинице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
Деревянная часть дома на улице Набережной выгорела полностью. Здание не эксплуатировалось, но из-за быстрого распространения огня пожарные эвакуировали 10 жителей близлежащих домов. Для них подготовили автобус для обогрева, предоставили горячий чай, подготовили помещения для временного пребывания. Одну семью разместили в гостинице, остальные жильцы вернулись в свои квартиры. На ликвидацию огня выезжали 11 пожарных расчетов и 33 спасателя. К вечеру 20 ноября городские власти обещают возобновить подачу газа и электроэнергии в соседние жилые дома.
Особняк купцов был построен в середине XIX века.