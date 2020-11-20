Касимов, Рязанская область, , 13:27 — REGNUM Объект культурного наследия федерального значения «Дом Барковых» загорелся в ночь на 20 ноября в городе Касимов Рязанской области. Из-за пожара из близлежащих домов эвакуировали жителей, одна семья размещена в гостинице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Деревянная часть дома на улице Набережной выгорела полностью. Здание не эксплуатировалось, но из-за быстрого распространения огня пожарные эвакуировали 10 жителей близлежащих домов. Для них подготовили автобус для обогрева, предоставили горячий чай, подготовили помещения для временного пребывания. Одну семью разместили в гостинице, остальные жильцы вернулись в свои квартиры. На ликвидацию огня выезжали 11 пожарных расчетов и 33 спасателя. К вечеру 20 ноября городские власти обещают возобновить подачу газа и электроэнергии в соседние жилые дома.

«Дом Барковых с апреля 2015 года является объектом культурного наследия федерального значения. Здание находится в собственности Российской Федерации. В 2017 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом передало его в аренду на 14 лет ООО «Граус-Лайт» (г. Москва). На основании охранных обязательств и договора всю полноту ответственности за сохранение, реставрацию, обеспечение охраны памятника несёт арендатор. Контрольная функция возложена на Инспекцию по охране объектов культурного наследия Рязанской области. На данный момент администрация города Касимова совместно с Росимуществом осуществляет поиск арендатора», — заявили в пресс-службе.

Особняк купцов был построен в середине XIX века.