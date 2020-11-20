Чита, , 13:21 — REGNUM Правительство Забайкальского края назвало недостоверной информацию о том, что причиной задержки вылета авиарейса в Чару стал губернатор региона Александр Осипов, в распоряжение которого, якобы был отдан в самолёт. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте региона.

По информации АО «Аэропорт Чита» (Кадала), согласно подтвержденного расписания полетов, сегодня, 20 ноября, были запланированы три рейса по маршруту Чита — Чара (перевозчик а/к «Ангара»).

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и другие специалисты правительства, которые направлялись в этот день в рабочую командировку в Каларский район. Вместе с другими пассажирами более 2,5 часов ожидали вылета. В виду того, что глава края также не смог вылететь в рабочую командировку в Каларский район по расписанию. График посещения мест и встреч был сокращен», — сообщила руководитель пресс-службы правительства Ксения Хапицкая.

По ее словам, редакция сайта в погоне за «кликбейтом» проигнорировала требования законодательства и не проверила достоверность распространяемой информации. Из-за технической неисправности воздушного судна, стоящего первым на вылет, произошел сбой в полётах.

Авиакомпания «Ангара» предприняла все меры для устранения данной ситуации: отправила резервный борт с места бизирования (город Иркутск) в Читу. В связи с чем увеличилась задержка по времени вылета ежедневного рейса.