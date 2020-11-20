Ялта, Крым, , 13:14 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Ялты — он подозревается в избиении видеооператора съемочной группы телеканала АНО «Телерадиокомпания «Крым». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 144 УК РФ — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.

Инцидент произошёл в конце октября 2020 года. По версии следствия, 54-летний житель посёлка городского типа Гаспра, недовольный действиями со стороны видеооператора телеканала, который пытался получить информацию о незаконной вырубке леса на территории «Ялтинского горно-лесного заповедника», нанес ему удар, а затем начал угрожать.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Добавим, что ранее из-за застройки территории Алупкинского участка государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной» было возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка показала, что строители нанесли ущерб охраняемой территории в 600 тыс. рублей.

Это далеко не первый случай нападения на журналистов в Крыму. Осенью 2019 года в Евпатории был избит журналист телекомпании «Крым 24», тогда также возбудили уголовное дело. В апреле 2020 года журналисты «Вести Крым» столкнулись с агрессией со стороны охранников стройки, которая велась на границе с Карадагским заповедником — до драки дело не дошло, но журналистов пытались запугать.