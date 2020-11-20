Нижнеломовский район, , 13:15 — REGNUM В пруду села Замуравские Выселки Нижнеломовского района утонул мужчина. 56-летний местный житель решил 18 ноября открыть сезон подлёдной ловли. Тело погибшего со дня водоема вытащили спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что первый лед на водных объектах крайне опасен, поэтому следует неукоснительно соблюдать все правила безопасности и поведения на льду. Именно первый лед зачастую привлекает рыбаков. Любителям такого времяпровождения следует выходить на лёд только в шипованной обуви. Нельзя собираться группами и выходить на рыбалку в нетрезвом состоянии. При провале под лёд не стоит паниковать, так как это усугубит ситуацию.

Также следует знать, что если температура воздуха в течение трех дней держится выше 0 градусов, то лед становится менее прочным на 25%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, любителей зимней рыбалки начали штрафовать в Татарии за выход на неокрепший, тонкий лёд. К административной ответственности привлекли уже 16 рыбаков. Каждый из них заплатит от 1,5 до 2 тыс. рублей штрафа.

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