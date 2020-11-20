Чебоксары, , 13:01 — REGNUM В столице Чувашии полицейские задержали двоих подозреваемых в грабежах в Новоюжном районе. Их жертвами становились женщины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по городу Чебоксары.

Нападения были совершены 15 ноября. По данным правоохранителей, около 22:30 на проспекте 9-ой Пятилетки попытались ограбить 52-летнюю горожанку, которая возвращалась домой с работы. Один из них ударил женщину, второй пытался отобрать сумку. Происходящее увидел проезжавший мимо водитель троллейбуса и экстренно остановил транспортное средство, тем самым спугнув грабителей.

Через полчаса в том же районе была ограблена 44-летняя женщина, у которой двое злоумышленников отобрали сумку с телефоном и деньгами.

Обе потерпевшие называли схожие приметы нападавших. Их показания подтверждали и изученные полицейскими записи с камер аппаратного комплекса «Безопасный город». Подозреваемые были установлены и задержаны. В ходе обыска в квартире одного из них обнаружен похищенный сотовый телефон.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. По данным полиции, ранее мужчины привлекались к уголовной ответственности, в том числе за грабежи.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор по уголовным делам в отношении двух несовершеннолетних чебоксарцев, которых обвинили в грабеже. У одного их потерпевших был отобран сотовый телефон, у другого — деньги.

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