Вологда, , 13:00 — REGNUM В Вологде в одной из котельных произошел взрыв. В результате ЧП без отопления остались три сотни жилых домов. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области.

По предварительным данным, в результате взрыва обрушилась кирпичная дымоотводная труба. по предварительным данным, причиной ЧП стало скопление газов в трубе.

В результате инцидента никто не пострадал.

«15 человек смены вышли самостоятельно. 4 человек эвакуировали. Пожара нет. Циркуляционные насосы, обеспечивающие теплоснабжение района ВПЗ, от аварии не пострадали и работают в полном объёме. На месте работают оперативные службы», — написал на своей странице губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Для возобновления отопления будет запущен резервный котел.

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