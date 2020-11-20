Краснодар, , 12:56 — REGNUM Бывший начальник тыла Краснодарского университета МВД России подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело, об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2016 года вуз заключил с подрядчиком государственный контракт по строительству общежития для слушателей, сумма контракта составила около 150 млн рублей. При строительстве были допущены нарушения технических норм, дефекты и повреждения, работы были выполнены в меньшем объеме, чем это было предусмотрено госконтрактом. Однако в период с мая 2017 по сентябрь 2018 года подозреваемый поручил подчиненным подписать акты приемки. В документы внесли ложные сведения о выполнении работ в полном объеме. В результате из федерального бюджета была произведена оплата по контракту, ущерб, причинённый Краснодарскому университету МВД России, оценивается в сумму более 3,9 млн рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По делу проводятся следственные действия.

Отметим, что в августе 2020 года СК сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России, тогда было задержано 11 подозреваемых.