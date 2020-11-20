Копейск, Челябинская область, , 12:46 — REGNUM В Челябинской области идёт проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара. Трагедия произошла утром 20 ноября в посёлке Потанино под Копейском, сообщает региональное управление СКР.

Тела были найдены в ходе тушения огня. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Обстоятельства произошедшего предстоит установить в ходе доследственной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в одной из квартир дома в Чебаркуле были найдены тела четверых граждан: двоих взрослых и двоих ребёнка. Предположительно, они отравились газом.

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