Великие Луки, Псковская область, , 12:43 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области пожарные в эти минуты тушат горящий склад завода электротехнического оборудования (ЗЭТО). Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в нежилом производственном здании на территории завода поступило на пульт дежурного в 11:04 мск 20 ноября.

«Для ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники, 17 человек», — уточнили в ведомстве.

Отметим, ЗАО «ЗЭТО» — производственная компания, является лидером отечественного машиностроения по разработке и производству высоковольтного оборудования для электроэнергетики, нефтяной, газовой, добывающей и перерабатывающей промышленности.