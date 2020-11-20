Анталья, Турция, , 12:35 — REGNUM За отказ от ношения защитных масок двое граждан России были доставлены в отделение турецкой полиции в Анталье. Об этом 20 ноября сообщили в генконсульстве РФ в данном городе.

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«По имеющейся в генконсульстве информации, полученной в местных правоохранительных органах, вечером 19 ноября в отделение полиции в аэропорту Антальи были доставлены два гражданина РФ — пассажиры рейса, прибывшего из Санкт-Петербурга», — приводит сообщение генконсульства РИА Новости.

Также в дипмиссии указали, что в отношении задержанных составлены административные протоколы «за отказ от ношения масок в общественных местах» и также им было выписано предписание об оплате штрафа.

При этом в генконсульстве отметили, что нарушавших порядок российских граждан уже вечером того же дня отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Турции выявлено в общей сложности 430 170 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.