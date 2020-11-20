Иркутск, , 12:10 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 21 ноября. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, в этот день в регионе ожидается усиление ветра, снег, метели. Температура ночью составит — 9,-14°С, а в северо-восточных районах — 24,-29ºС. Днём — 2,-7°С, при облачной погоде — 12,-17°.

Спасатели также напомнили, что во время неблагоприятных погодных явлений возрастает риск обрыва линий связи и электропередач, нарушений в работе транспорта, обрушения слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.