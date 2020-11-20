Кызыл, , 11:47 — REGNUM Полицейские в Туве задержали подозреваемого в совершении двух грабежей в Кызыле одновременно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, с заявлением о преступлении обратились две местные жительницы.

По словам одной из них, к её 15-летнему сыну возле магазина подошёл молодой человек и попросил позвонить с его телефона.

«В это время мимо них проходила вторая заявительница. Взяв чужой сотовый телефон и отобрав у женщины сумку, злоумышленник скрылся. Как выяснилось, в похищенной сумке находился кошелек с денежными средствами в сумме 4800 рублей», — отметили в ведомстве.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался 17-летний подросток, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. В ходе допроса он признался, что уже потратил похищенные деньги.

Напомним, ранее стражи порядка в Кызыле задержали подозреваемых в угоне десяти автомобилей. Как сообщало ИА REGNUM, фигурантами уголовного дела стали двое молодых людей 17 и 18 лет.

Читайте также: В Кызыле задержали подозреваемых в угоне десяти машин