Рыбинск, Ярославская область, , 11:47 — REGNUM На стенах новой школы в Рыбинске Ярославской области появились трещины. Об этом сообщил телеканал «Рыбинск-40». Школа на 786 мест была открыта 1 сентября 2020 года.

Новая школа в Рыбинске Rybinsk.ru

В администрации Рыбинска уверяют, что трещины появились на месте деформационных швов и не угрожают безопасности здания.

«Вертикальные трещины на стенах — это деформационные швы. Они есть в любом здании, построенном хоть сейчас, хоть 20 лет назад. Это позволяет стенкам в зависимости от наружной температуры расширяться и сужаться. Здание новое, и эти процессы могут проявляться в течение двух лет», — сообщил начальник управления строительства администрации Рыбинска Георгий Киреев.

Впрочем, на фотографиях, которые приводит «Рыбинск-40», видны не только вертикальные, но и горизонтальные трещины. Власти пообещали исправить недостатки во время каникул.

Школа была построена в рамках национального проекта «Образование». Стоимость работ составила 730 миллионов рублей.

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