Рыбинск, Ярославская область, 20 ноября 2020, 11:47 — REGNUM На стенах новой школы в Рыбинске Ярославской области появились трещины. Об этом сообщил телеканал «Рыбинск-40». Школа на 786 мест была открыта 1 сентября 2020 года.
В администрации Рыбинска уверяют, что трещины появились на месте деформационных швов и не угрожают безопасности здания.
Впрочем, на фотографиях, которые приводит «Рыбинск-40», видны не только вертикальные, но и горизонтальные трещины. Власти пообещали исправить недостатки во время каникул.
Школа была построена в рамках национального проекта «Образование». Стоимость работ составила 730 миллионов рублей.
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