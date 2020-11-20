Уфа, , 11:52 — REGNUM Двух мужчин и двух школьников подозревают в подкопе под магазин и краже из него денег в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, полицейские получили информацию о том, что неизвестные обокрали магазин в селе Каратяки. По словам 57-летний потерпевшей предпринимательницы, из торговой точки пропали продукты, пиво и свыше 30 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские не обнаружили следов взлома. Было установлено, что неизвестные сделали подкоп под магазин, затем они его закопали и замаскировали.

Сообщается, что вскоре стражи порядка установили личности подозреваемых: двух местных жителей 19-и и 23-х лет, а также двух 13-летних школьников. Вскоре подозреваемые признались в совершении кражи.

По предварительной версии следствия, два местных жителя замыслили совершить кражу в магазине и придумали как это сделать. К этому делу они привлекли двух несовершеннолетних. Следователи считают, что все четверо выкопали подкоп под магазин и отправили внутрь самого маленького из них. По версии следствия, деньги были поделены, а подкоп был закопан и замаскирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Часть денег было изъято. В настоящее время стражи порядка решают вопрос о привлечении совершеннолетних обвиняемых к ответственности по факту вовлечения школьников в совершение преступления.

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