Архангельск, , 11:34 — REGNUM К выяснению обстоятельств гибели архангельского школьника подключилась прокуратура.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников школы в части создания безопасных условий для учащихся, а также своевременности оказанной несовершеннолетнему медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ученик 8 класса архангельской школы скончался во время перемены от остановки сердца. По данному факту СУСК возбудил уголовное дело.