Ярославль, , 11:11 — REGNUM В Ярославской области ещё три человека скончались от COVID-19. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. Как уточняет региональный штаб, умерли женщины 1930, 1949 и 1950 годов рождения. Общее количество умерших достигло 73 человек.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За сутки выявлено 180 новых случаев коронавируса. Это очередной максимум по суточному числу заболевших. До этого в течение недели фиксировалось 169−177 случаев.

Количество пациентов больниц вновь несколько выросло и составило 1984 человека.

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