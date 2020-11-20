Уфа, , 11:11 — REGNUM Мужчина скончался на автотрассе после опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло ночью в Стерлитамакском районе. Лишенный водительских прав 25-летний мужчина управлял автомобилем «Лада Веста».

На 26 км автотрассы Стерлитамак — Стерлибашево на повороте автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Сообщается, что мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

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