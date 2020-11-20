Москва, , 11:09 — REGNUM Экс-депутат Одесского горсовета, бывший член украинской Партии регионов Олег Марков арестован по решению Хорошевского суда Москвы на срок в два месяца по подозрению в контрабанде золотых изделий, которые представляют историческую ценность. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Маркову Олегу Олеговичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он подозревается по ч. 1 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере»)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом ранее стало известно, что Марков был задержан по подозрению в контрабанде изделий из золота, принадлежавших древним скифам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что таможня столицы провинции Хэнань в центральной части Китая города Чжэнчжоу изъяла более 600 живых муравьев в посылке, отправленной из Турции.