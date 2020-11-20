Владивосток, , 11:19 — REGNUM В Приморье ремонтно-восстановительные работы посли стихии продолжаются. Энергетикам удалось восстановить подачу электроэнергии на подстанцию Горностай, которая обеспечивает водой значительную часть Владивостока.

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Уже началось заполнение водопроводов, параллельно запускают котельные и насосные станции.

Устранение аварий на электросетях продолжается, задействовано более 500 специалистов, прибывают бригады из других регионов Дальнего Востока, а также дополнительные силы МЧС в составе 50 человек. 21 ноября в Приморье прибудут спасатели со спецтехникой — автовышками и машинами повышенной проходимости.

«Ситуация с электроснабжением остаётся очень сложной, разрушения очень масштабны, и погода тоже не позволяет развернуть работы в полной мере», — пояснили в правительстве.

Неизвестны сроки подачи электроэнергии в район Чуркин. Так, значительный обрыв провода зафиксирован в районе Морского кладбища, требуется установка новых опор, но подъездных путей нет. Столбы упали на могилы в лесной полосе.

По словам специалистов, устранение аварий может занять до нескольких суток, но все возможности используются.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за прохождения циклона приняли власти Приморья вечером 20 ноября.