Смоленск, , 11:01 — REGNUM Бывший директор Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Смоленскавтодор» объявлен в розыск Интерполом, об этом сообщает РАПСИ.

Экс-директор бюджетного учреждения обвиняется в хищении 72 миллионов рублей при закупке на предприятие строительной техники — дело возбудили в 2017 году, напоминает ИА REGNUM. Также в апреле 2020 года СК сообщило о возбуждении в отношении него делу об уклонении от уплаты налогов. По версии следователей, руководитель учреждения путем внесения ложных сведений в налоговые декларации спрятал от государства более 46 млн рублей.

Сам бывший директор бюджетного учреждения успел скрыться за границу ещё после возбуждения первого уголовного дела, он был объявлен в международный розыск. По данным ряда СМИ, он может скрываться в Турции.