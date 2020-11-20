Донецк, 20 ноября 2020, 10:45 — REGNUM В донецкой шахте имени Скочинского найдено тело погибшего шахтёра. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе МЧС ДНР.
Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, отметили в ведомстве.
Напомним, 17 ноября 2020 года в шахте возник пожар. В результате происшествия четверо горняков пропали без вести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР в результате обвала породы пострадали три работника двух шахт. Один из них погиб.
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