Донецк, , 10:45 — REGNUM В донецкой шахте имени Скочинского найдено тело погибшего шахтёра. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе МЧС ДНР.

«Во вспомогательном ходке №2 5-й западной лавы в месте сопряжения с магистральным западным штреком обнаружено тело одного из горняков. В 5:15 20 ноября обгоревшее тело поднято на поверхность», — сказано в сообщении.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, отметили в ведомстве.

Напомним, 17 ноября 2020 года в шахте возник пожар. В результате происшествия четверо горняков пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР в результате обвала породы пострадали три работника двух шахт. Один из них погиб.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвал породы произошёл на двух шахтах в ДНР, погиб один человек