Гродно, Белоруссия, , 10:35 — REGNUM Автомобиль сотрудника милиции Белоруссии, личные данные которого были ранее размещены в одном из белорусских «радикальных Telegram-каналов», был взорван в Гродно, в связи с этим возбуждено уголовное дело. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

«По данным следствия, 20 ноября около 01:30 (совпадает с мск) в милицию поступило сообщение о громком хлопке, предположительно, взрыве, в одном из дворов Гродно», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая установила, что неизвестными был поврежден автомобиль Skoda, который принадлежит 41-летнему местному жителю.

«Непосредственно около автомобиля присутствовали следы горения. Установлены признаки взрыва в виде повреждения передней части транспортного средства. Также повреждены три стоящих рядом автомобиля», — уточняется в сообщении.

При этом указывается, что владелец автомобиля заявил, что он является сотрудником белорусской милиции и что «ранее подробные данные о нем были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 («Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом») Уголовного кодекса. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются», — отмечает пресс-служба белорусского СК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правоохранители задержали в Солигорске (Минская область) сопредседателя стачечного комитета ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна.