Канск, Красноярский край, , 10:26 — REGNUM В городе Канске Красноярского края полицейские задержали подозреваемого в серии ограблений пожилых женщин. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в краевом ГУ МВД.

В полицию за неделю обратились три пожилые женщины. Они рассказали, что стали жертвами грабежей.

Стражи порядка выяснили, что грабитель действовал в тёмное время суток в зарельсовой части города. Он нападал на пенсионерок во дворах многоквартирных домов, выхватывал из рук сумки и скрывался. В одном из случаев злоумышленник толкнул 68-летнюю женщину и после того, как она упала, вырвал у неё сумку и убежал.

В радиусе километра от мест происшествия были обнаружены выброшенные похищенные вещи. Из всего содержимого грабитель забрал лишь деньги — около 4 тысяч рублей.

Полицейские задержали нападавшего. Им оказался 18-летний студент среднего специального учебного заведения. Он заявил правоохранителям, что потратил похищенные деньги на ставки. В отношении студента возбуждено три уголовных дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в нападении на 76-летнюю женщину.

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