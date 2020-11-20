Казань, , 10:14 — REGNUM Любителей зимней рыбалки начали штрафовать в Татарии за выход на неокрепший, тонкий лед. К административной ответственности привлекли уже 16 рыбаков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.

Толщина льда составляет менее 7 см, а нетерпеливые рыболовы выходя на водоемы подвергаются смертельному риску. Каждый из выявленных нарушителей был оштрафован на сумму от 1,5 до 2 тыс. рублей.

С открытием очередного зимнего сезона пока предстоит повременить, так как толщина ледового покрова на республиканских водоемах почти везде, за редким исключением, не достигла безопасных для человека 7 см, отмечает ведомство.

ИА REGNUM напоминает, с приближением периода ледостава водные объекты представляют опасность для здоровья и жизни людей. В связи с этим с ноября 2020 года на водных объектах в Татарии начали работать патрульные группы. Минувшей зимой удалось спасти 87 человек, пятеро — погибли.

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