Варшава, , 10:09 — REGNUM В Лодзинском воеводстве Польши скончался гражданин Украины, которого задержали полицейские. Об этом сообщил 19 ноября телеканал «Украина 24».

Во время задержания 43-летнего мужчины полицейские применили к нему электрошокер. Задержанному стало плохо, позже он скончался.

Дело взял на личный контроль консул Украины в Польше Дмитрий Горбаль. По словам дипломата, будет проведена экспертиза тела погибшего, после чего может подниматься вопрос о выплате компенсации его семье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Италии было найдено тело 42-летней гражданки Украины, которую мог убить её сожитель.

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