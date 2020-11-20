Соледар, ДНР, 20 ноября 2020, 09:59 — REGNUM Украинские силовики обстреляли район села Спартак. Об этом сообщили 20 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
По данным наблюдателей, огонь вёлся со стороны подконтрольного ВСУ посёлка Опытное.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) призвали Россию собрать внеочередное заседание рабочей группы, чтобы срочно, в режиме 24/7 решить ряд вопросов, связанных с Донбассом.
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