Владивосток, , 09:53 — REGNUM В Приморье задействованы все силы и ресурсы для ликвидации последствий разгула стихии. Предварительно ущерб от ледяного дождя и ураганного ветра оценивают в 80 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Губернатор Олег Кожемяко, краевой штаб работают в круглосуточном режиме. На сегодня мы оцениваем потребность в финансировании восстановительных работы в примерно 80 млн рублей. У нас есть эти деньги. Но это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью», — сказала председатель правительства Приморья отметила Вера Щербина.

Основной ресурс, который пришлось мобилизовать, люди.

«Привлекаются все силы, которые есть, в том числе в МЧС, добровольцев, которые готовы здесь жить и помогать энергетикам, предприятиям, отвечающим за тепло‑ и водоснабжение. Сейчас речь идет о привлечении дополнительно уже 200 человек — это люди, которые в основное время работают на других участках, например, в лесном хозяйстве», — пояснила Вера Щербина.

Так, уже в Артеме открыли один пункт временного размещения на базе физкультурно-оздоровительного комплекса. Он обеспечен водой, теплом и готов принять нуждающихся.

Во Владивостоке также начал приём нуждающихся ПВР в лицее №41, уже обратились 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 20 ноября в Приморье зафиксировано 142 отключения на линиях электропередачи и на 1736 трансформаторных подстанциях. Для помощи энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровска.