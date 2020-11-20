Набережные Челны, Татария, , 09:44 — REGNUM На территории цеха одной из фирм в городе Набережные Челны 56-летний рабочий получил травмы не совместимые с жизнью. Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

Несчастный случай произошел 19 ноября. Во время проведения работ мужчину зажало токарным станком, в связи с чем он получил смертельные травмы. Рабочий скончался на месте.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 27 октября при проведении работ на территории АО «Кукморский завод металлопосуды» получил смертельные травмы 44-летний рабочий. Мужчина участвовал в разгрузке 600-килограммовых упаковок с алюминиевыми чушками. По неустановленной причине одна из упаковок упала на землю и задела рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

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