Симферополь, , 09:30 — REGNUM Более 100 уголовных дел возбуждено и расследуется в отношении бывших сотрудников органов МВД по факту организации и участия в преступном сообществе в Республике Крым, об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Крыму и Севастополю. Обвиняемыми по делу проходят экс-начальник отдела по вопросам миграции УМВД по городу Ялта, а также ещё семь человек, в числе которых и бывшие сотрудники полиции.

По версии следствия, с октября 2016 года в Ялте действовало преступное сообщество, возглавляемое действующим на тот момент начальником отдела по вопросам миграции УМВД по городу Ялте. В сообществе также участвовали заместитель начальника отдела по вопросам миграции, инспектор иммиграционного контроля УВМ МВД России по Республике Крым, бывший сотрудник правоохранительных органов, индивидуальные предприниматели, а также двое граждан.

Согласно материалам дела, через посредников преступники подыскивали граждан, которые соглашались за взятку оформить гражданство, фиктивно регистрировали их в собственных квартирах, а также хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей. После этого сотрудники подразделений МВД за взятки оформляли на территории полуострова граждан иностранных государств. Задержаны должностные лица УМВД России по городу Ялте и местные жители в сентябре 2019 года по подозрению в получении взяток.

На данный момент возбуждено и расследуется 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство. Всем фигурантам уголовного дела судом избрана мера пресечения, уточнили в СК.