Чемальский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай полицейские расследуют вопиющий случай избиения мужчиной собственной матери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, уголовное дело возбуждено по статье «угроза убийством».

Женщина с 38-летним сыном проживали в селе Чепош. В тот день между ними произошла очередная ссора из-за того, что мужчина хотел прописать свою дочь в доме матери.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил лежащее у печи полено, которым несколько раз ударил близкого человека по ногам, высказывая при этом угрозу убийством. Когда женщина стала кричать, сын успокоился и ушел», — отметили в министерстве.

Потерпевшая самостоятельно дошла до дома второго сына, откуда позвонила в полицию. Подозреваемый был вскоре задержан участковым и уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

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