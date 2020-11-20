Кызыл, , 08:54 — REGNUM В Туве Комиссия по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета подтвердила семь новых летальных случаев от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, пациенты скончались в период с 5 по 12 ноября.

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При этом все умершие — женщины в возрасте от 50 до 99 лет. Все страдали такими сопутствующими заболеваниями, как сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, хроническое заболевание почек.

«Всего с 22 мая по 12 ноября умерло 140 человек от COVID-19. Среди регионов СФО Республика Тыва находится на четвертом месте по шкале возрастания после Республики Алтай (0,2), Томской области (0,9) и Республики Хакасия (1,0)», — добавили в Минздраве.

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