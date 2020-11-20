Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM Мобильные группы в Бурятии продолжают выявлять случаи нарушений юридическими лицами ограничительных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего в регионе работает до 90 групп, сформированных из сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

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За последние сутки они проверили 434 объекта в Улан-Удэ. В результате было составлено более 20 протоколов об административных правонарушениях.

«В Железнодорожном районе выявлен факт работы юридического лица в нарушение режима ограничений. Магазин Теплэко, получивший уведомление о составлении протокола, занимается реализацией кварцевых батарей», — отметили в правительстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что в одном из торговых центров продолжало работать кафе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные власти приняли решение закрыть торговые центры и заведения общепита на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Это вызвало протесты среди местных предпринимателей, возмутившихся тем, что федеральные сети продолжили работу.

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