Ханты-Мансийск, , 08:41 — REGNUM В Югре 20 ноября автомобиль провалился под лёд. Погибли беременная женщина и младенец, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Сигнал о трагическом происшествии на берегу реки Северная Сосьва поступил в дежурную часть по Берёзовскому району в 05:30 (03:30 мск). Под лёд провалилась «Нива Шевроле». В автомобиле находились шесть человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения.

Погибли 29-летняя беременная женщина и девочка, которой не было и года. На месте трагедии работают следователи.