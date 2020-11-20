Красноярск, 20 ноября 2020, 08:28 — REGNUM С начала 2020 года в Красноярске зарегистрировано 1940 пожаров: погибли 32 человека, в том числе трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в мэрии города.
Пострадал 31 человек. Пострадавшие получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Причинами смертельных пожаров стали неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении, неправильная эксплуатация печей и электрооборудования.
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний ребёнок погиб при пожаре в Красноярске.