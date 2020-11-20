Кызыл, , 08:28 — REGNUM Правоохранители разыскали пропавшего школьника из села Уюк Пий-Хемского района Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, 15-летний подросток не вернулся из школы 12 ноября.

В полицию его тётя обратилась 18 ноября. В ходе поисковой операции ориентировка на пропавшего была передана наружным службам. В результате школьник был найден в столице соседней Хакасии городе Абакане.

«За всё время отсутствия несовершеннолетний находился в одной из квартир в городе у своих друзей, которые обучаются там. В настоящее время подросток помещен в Центр социальной помощи семье и детям Пий-Хемского района», — добавили в министерстве.

Как отмечается, мальчик состоит на профилактическом учете инспектора по делам несовершеннолетних и ранее пропадал неоднократно.

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