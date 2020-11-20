Иркутск, , 08:19 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 736 человек, причём 18 из них скончались за последние сутки. Об этом 20 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 29 652 человека (+269 за последние сутки). Госпитализированы 4330 пациентов (+105 за последние сутки). Выздоровели 25 066 пациентов (+674 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне власти заявили о необходимости создать единую информационную систему взаимодействия с жителями по вопросам COVID-19.

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