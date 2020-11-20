Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за сутки от COVID-19 умерли два человека.

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"За отчетные сутки скончались 46-летний житель Майминского района и 41-летняя жительница Горно-Алтайска. У них были диагностированы коронавирусная инфекция и коронавирусная пневмония, в одном из случаев — другие формы сопутствующих заболеваний», — добавили в штабе.

Таким образом, всего с начала эпидемии в республике скончались 92 носителя SARS-CoV-2. При этом в 86 случаях непосредственной причиной смерти стал COVID-19. Ещё шестеро умерли по иным причинам.

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