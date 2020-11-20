Нью-Дели, , 08:02 — REGNUM Автомобиль врезался в стоящий грузовик в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате ДТП погибли 14 человек. Отмечается, что среди них было шестеро детей. При этом погибшие ехали домой после свадебной вечеринки. В полиции добавили, что для извлечения тел спасателям пришлось при помощи спецприспособлений вскрывать автомобиль. Причины ДТП не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября два грузовика столкнулись на северо-западе Нигерии. В результате аварии погибли семеро человек, еще двое получили различные травмы.

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