Владивосток, , 07:28 — REGNUM Такой аномальной погоды и явлений, как сегодня наблюдается в Приморье, не наблюдалось 30 лет — метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев. Лёд образовался толщиной до 12 мм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За последние сутки в некоторых районах Приморья выпало от 2,5 до 3 месячных норм осадков. В частности, речь идёт о Хорольском и Пограничном муниципальных округах.

«Ситуацию ухудшает сильный штормовой ветер, который всё ломает. Причиной возникновения аномальной погоды стала встреча двух воздушных масс, тёплой и холодной. Над землей держалась температура — 1, — 2, а выше, там, где находилась тёплая воздушная масса — +1, +2. Дождь, пока долетал до земли, замерзал и превращался в ледяной,» — пояснил начальник Примгидромета Борис Кубай.

Главный синоптик заверил, что уже 21 ноября погода улучшиться — появится солнце и установятся слабоположительные температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ликвидации аварий на электросетях в Приморье задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники. По состоянию на утро 20 ноября, без света оставались более 169 тыс. приморцев.