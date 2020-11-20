Чжэнчжоу, Китай, , 07:18 — REGNUM Девять человек погибли после того, как грузовик въехал в похоронную процессию в центральном Китае, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел утром по местному времени 20 ноября в уезде Хуайбинь провинции Хэнань в центральной части Китая. Помимо погибших, четыре человека получили ранения, сообщили в департаменте по связям с общественностью уезда.

Министерство общественной безопасности КНР направило специальную рабочую группу для проведения расследования на месте трагедии.