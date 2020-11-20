Иркутск, , 06:57 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконную рубку древесины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МВД.

Что касается погибшей девочки, по данным ведомства, она училась в девятом классе, воспитывалась отцом и была младшим (третьим) ребёнком в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло в Куйтунском районе Иркутской области. Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего мужчину, устроившего стрельбу из нарезного оружия.

Компания юношей и девушек (пять человек) приехала к своему знакомому. В ограде между молодыми людьми произошел конфликт. 22-летний хозяин дома произвёл выстрелы в сторону людей. 15-летняя школьница погибла, 17-летний юноша был тяжело ранен в голову.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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