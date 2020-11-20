Якутск, , 07:13 — REGNUM Прокуратура Таттинского района Якутии проводит проверку по поступившему сообщению о смертельном исходе трёх человек в результате отравления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Известно, что отравились сельчане, выпив антисептическое средство, трое из них погибли, остальные находятся в больнице.

В СУ СК по Якутии сообщили, что 18 ноября компания из девяти человек распивала антисептик в частном доме в селе Томтор.

19 ноября 41-летняя женщина скончалась у себя дома, мужчины 27 и 59 лет умерли в реанимации. Ещё трое мужчин в возрасте 28, 32 и 69 лет находятся в коме. Решается вопрос об их транспортировке санитарным рейсом в Якутск.

У остальный троих пострадавших состояние стабилизировалось.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей и другим вопросам», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге следует сдвинуть не только вечерние, но и утренние рамки продажи алкоголя с 11:00 до 09:00 или даже до 08:00. Такие предложения прозвучали 13 ноября на заседании комитета по законодательству в городском Заксобрании.