Владивосток, , 06:24 — REGNUM В ликвидации аварий на электросетях в Приморье задействовано 367 специалистов в составе 99 бригад, а также 157 единиц техники. По состоянию на утро 20 ноября, без света остаются более 169 тыс. приморцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Нет частично света в Шкотовском, Надеждинском, Партизанском районах, Владивостокском, Артёмовском городских округах, Фокино, Большом Камне, Спасске-Дальнем.

«На утро пятницы зафиксировано 142 отключения на линиях электропередач и на 1736 трансформаторных подстанциях. Для помощи нашим энергетикам дополнительно прибывают бригады из Хабаровска, задействованы сотрудники МЧС», — пояснили в правительстве.

Наиболее крупная авария — падение опор — произошла на линиях 220 кВ Владивосток-Зелёный Угол, Волна-Зелёный угол.

Основные причины аварий — обрывы проводов, падение опор ЛЭП из-за сильного ветра и налипания льда. Оперативному устранению отключений мешают непрекращающиеся мокрые осадки и ветер.

«Элементарно энергетики не могут забраться на высоковольтные опоры, их просто сносит ветром, автовышки из-за сложного рельефа тоже не везде могут подъехать к местам повреждений, а куда и заезжают, не могут работать, так как есть риск опрокидывания. Не везде быстро можно и обнаружить повреждение, ведь зачастую энергетики ищут обрывы пешком, потому что даже высокопроходимая техника не может проехать», — сказали в правительстве.

При этом случаются ситуации, что возникают повторные аварии на тех же участках или соседних с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация во Владивостоке ухудшается каждый час — обильные осадки и ветер добавляют проблем. Обледенелые линии электропередач обрываются, ветки и поваленные деревья затрудняют восстановительно-ремонтные работы.

Власти Приморья намерены ввести режим ЧС регионального уровня.