Владивосток, , 05:17 — REGNUM Ситуация во Владивостоке ухудшается каждый час — обильные осадки и ветер добавляют проблем. Обледенелые линии электропередач обрываются, ветки и поваленные деревья затрудняют восстановительно-ремонтные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

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Горожане признают, что такого коллапса во Владивостоке ещё не было. При этом Приморье ежегодно подвергается стихийным бедствиям — штормовые ветра и обильные осадки регулярно приводили к значительным проблемам. Но на этот раз всё оказалось серьёзнее.

К полудню 20 ноября по данным сервиса «Отключения воды и света» во Владивостоке без отопления — 1322 здания, без холодной воды остаются более двух тысяч домов, без электричества — 1995 зданий, нет горячей воды в 1429 домах.

Жители города скупают бутилированную воду, газовые баллоны и печки. Очереди за этими товарами уже выстраиваются приличные. Свои мобильные телефоны жители города заряжают в автомобилях.

Не лучше ситуация и в муниципалитетах — дождь сменился снегопадом.

Ситуация ухудшается продолжением осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье вторые сутки продолжаются работы по ликвидации многочисленных аварий на линиях электропередач, которые случились из-за снежного с дождём циклона. На вечер 19 ноября без света оставались более 120 тыс. жителей.