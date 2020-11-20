Токио, , 04:14 — REGNUM Судно с 62 пассажирами на борту, большая часть из которых — учащиеся шестого класса, затонуло у берегов Японии, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что группа из 52-х шестиклассников выходила на двухдневную морскую экскурсию, однако судно начало тонуть. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти всех пассажиров. Двое учеников и 72-летнего гида госпитализировали с гипотермией после инцидента.

Капитан судна, заметил неисправности, сразу же обратился в береговую охрану и сообщил, что судно начало тонуть. В настоящее время причины происшествия выясняются.